Tchad : la société civile de Moundou rend visite aux familles des victimes du 20 octobre

La plateforme des associations de la société civile de la province du Logone Occidental a entamé depuis le 24 octobre, une visite au sein des familles des victimes des manifestations du 20 octobre 2022.



L'objectif est de compatir avec elles et leur présenter les condoléances. On compte à nos jours, 27 morts et une centaine de blessés à la suite des manifestations du 20 octobre dernier.