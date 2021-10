Tchad : la société civile du Borkou exprime ses doléances au CMT

La Coordination de la société civile et de la jeunesse du Borkou a organisé le 30 septembre 2021, à la Place blanche de la ville de Faya Largeau, un meeting de soutien au Conseil militaire de transition (CMT).

Au cours de ce meeting, plusieurs couches sociales ont été représentées, notamment les autorités administratives, les chefs traditionnels et religieux, les représentants des partis politiques, les différents groupements et associations féminines de la place.A cette occasion, la population est sortie massivement, sous la houlette du gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ismat Issakha Acheikh.



Le président du comité d'organisation, Hassan Idriss, affirme que malgré la situation précaire que traverse le Tchad, la quiétude règne sur toute l'étendue du territoire. C’est pourquoi la population du Borkou resserre les rangs, derrière le président du CMT, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République. Hassan Idriss estime qu’il est temps de rester en permanence groupés derrière le gouvernement de transition, dans l'accomplissement de sa lourde et exaltante mission. Quelques motions de remerciements au gouverneur du Borkou, et des recommandations de soutien au CMT, ont été adressées par les membres du comité. Il s'agit de la construction et l’équipement de la maison des jeunes, le bitumage de l'axe Faya-Massakory et l'abrogation de l'ordonnance n°2 du 31 août 2021.



Satisfait par cette forte mobilisation, le gouverneur de la province du Borkou a salué « une initiative louable qui est celle d'apporter un indéfectible soutien au CMT ». Le gouverneur a félicité les organisateurs pour cette action exemplaire, au profit de la population de son ressort territorial. Enfin, le général de division Ismat Issakha Acheikh a indiqué que la province du Borkou est un carrefour économique du grand Nord. Par conséquent, elle a besoin du soutien de toutes les filles et fils, pour la réussite du processus de développement enclenché par le président du CMT.