Tchad : la société civile du Kanem au centre d'un plan de renforcement

La formation durera huit jours, du 9 au 16 octobre 2021. Elle prévoit quatre modules de formation.



Le PRC-OSC constitue l'épine dorsale du PASOC. Le PASOC est né de la volonté des autorités et de la délégation de l'Union européenne de soutenir la société civile comme actrice de la gouvernance et du développement. Une convention de financement de 12 millions d'euros a été signée le 24 novembre 2015.



Pour le secrétaire Général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, l'objectif spécifique du PASOC est de "contribuer à faire de la société civile tchadienne un partenaire responsable, crédible, informé et compétent de la vie économique, politique et sociale du pays, afin d'accroître à terme la participation citoyenne dans le processus de prise et suivi des décisions au niveau et national".