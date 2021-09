Tchad : la société civile du Ouaddaï s'insurge contre les violences et fait des propositions

La plateforme des organisations de la société civile de la province du Ouaddaï (POSOC/PO) a condamné ce 23 septembre les violences meurtrières qui se sont produites dimanche dernier à Tiyo, dans le canton Mondjobok, au Ouaddaï. Elle dénonce un comportement inhumain et inadmissible qui n'honore point.



Un conflit de territoire est à l'origine des violences intercommunautaires qui se sont produites dimanche à Tiyo, selon le ministre de la Justice, Mahamat Ahmat Alhabo. Le bilan est d'au moins 27 morts et quatre blessés.



La plateforme estime que les autorités locales de la province sont les responsables de ce conflit en n'ayant pas tranché le problème avant sa dégradation. "Le gouvernement de notre pays n'a pas résolu définitivement ces conflits sanglants qui ne cessent de se répéter presque chaque année depuis son déclenchement en 2016", déplore Aboulkassim Mahamat Hassan, porte-parole de la POSOC/PO.



La POSOC/PO formule des propositions au gouvernement : créer des postes de sécurité mixtes dans toutes les zones à conflit ; sécuriser les frontières pour éviter la circulation et les trafics des armes ; procéder immédiatement au désarmement sans distinction dans toute la province, tout en respectant les règles de droit de l’homme ; et identifier les faiseurs des troubles et leurs complices et le traduire devant les juridictions compétant du pays pour qu’ils répondent de leurs actes.



Il est également suggéré d'impliquer les organisations de la société civile dans le processus des résolutions définitives des conflits ; d'appuyer et d'accompagner les organisations de la société civile pour une campagne de sensibilisation sur la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, et confier les postes des responsabilités à des cadres susceptibles et capables de résoudre tous gens des conflits avant leurs dégradations.