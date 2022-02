Tchad : la société civile exige la libération de Ahmat Haroun Larry

Le Collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad ( CAMOJET), a animé un point de presse, relatif à l'arrestation de son secrétaire général, acteur de la société civile, à son siège national sis au 6ème arrondissement.



Le coordonnateur de CAMOJET, Mahamat Macki Adam, dénonce la détention préventive de Ahmat Haroun Larry suite à une affaire qui l'oppose à l'actuel maire de la ville de N'Djamena Ali Haroun.



"Ahmat Haroun Larry est un jeune de la société civile, engagé dans la lutte contre la corruption au Tchad. Il est placé en détention préventive suite à son opinion et son militantisme", dénonce le CAMOJET.



Le collectif interpelle les autorités de la police judiciaire de dire le droit et témoigne que Ahmat Haroun Larry est un acteur de la société qui dénonce quelques fois la déraille du Tchad. Pour le collectif, si la société civile n'est pas en sécurité et fait l'objet d'arrestations, c'est une chose très dangereuse.



Le collectif exhorte les hauts autorités de la République à prendre les mesures des protection des acteurs de la société civile qui contribuent d'une manière ou d'une autre pour la justice, la bonne gouvernance et anti-corruption.



Le collectif demande la libération de leur secrétaire général sans condition et précise que son conseil ne tardera pas à faire un point de presse pour dénoncer le vice de procédure suite à son arrestation.