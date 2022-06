Tchad : la sous-préfecture de Balimba mise sur la prévention contre d'éventuels conflits

Le sous-préfet de Balimba, Ousmane Guémé Ahmat, a tenu ce 13 Juin 2022 une rencontre avec les chefs de canton, chefs de village et chefs de ferrick dans les locaux de ladite sous-préfecture à Balimba, en présence du maire de la localité, Betar Mougalbaye.



L’objectif de la rencontre est de transmettre le message du vivre-ensemble et de la cohabitation pacifique, et surtout d’adopter des stratégies à l’approche de cette saison de pluie afin d’éviter tout conflit entre les habitants de la circonscription.



Le sous-préfet de Balimba, Ousmane Guémé Ahmat, de renchérir que la paix n’est pas seulement l’affaire des autorités mais relève beaucoup plus de la responsabilité de la population elle-même. Il demande à tout un chacun de dénoncer toute personne qui s’autoproclame agent des eaux et forêts en arnaquant les pauvres paysans.



Les chefs de canton de Balimba, Tamdji Nangasdé Ngardoum, et de Djoli, Nadji Todjinangar, se sont relayés pour d’abord, apprécier la tenue de cette rencontre et exhorter leur population à adopter un comportement responsable afin d’éviter de tomber dans les conflits qui ne vont pas les arranger.



Un représentant des agriculteurs et un représentant des éleveurs ont appelé à la paix. Ils ont précisé que dans le canton Balimba, il n’y a pas d’incident majeur hormis la présence des éleveurs transhumants au niveau du parc de Manda, une situation qui fait un peu peur à la population.