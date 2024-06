Tchad : la traditionnelle réunion mensuelle de recettes s’est tenue ce 06 juin 2024 à Laï

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, a vu la participation de tous les préfets des cinq départements que compte la province de la Tandjilé, les sous-préfets et les chefs des régies financières de la province.



Après un silence d’un an, le gouverneur de la province de la Tandjilé Adoum Moustapha Brahimi, restaure la traditionnelle réunion mensuelle de recettes de la province. Cette réunion a pour but de faire la situation des recettes de chaque service, et discuter de l'efficacité des services dans la province, et d'encourager ces responsables à participer aux réunions mensuelles des recettes.



Présentant la situation financière de l'année 2023, le délégué provincial des Finances, du Budget et des Comptes publics de la Tandjilé, Ada Kanmbaye a remercié et salué l'engagement de ses collaborateurs et les responsables des régies, pour les efforts consentis, tout au long de l'année 2023, malgré les conditions de travail difficiles.



Il n’a pas manqué de mentionner surtout les efforts de la douane de Kelo. Suivant attentivement la présentation et les échanges sur les recettes de la province, le premier magistrat de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, a relevé les créneaux porteurs pour renflouer les caisses.



Mais les recettes sont restées stagnantes, à cause des déperditions entretenues pendant longtemps, par certains agents qui s'enrichissent sur le dos de l'État. A cet effet, il lance un vibrant appel aux services de recettes à développer des stratégies afin de maximiser le recouvrement.



Tournant la page des recettes, le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi a profité de l’occasion pour faire passer la note circulaire No 001, du ministre de l’Administration du territoire, instruisant les chefs unités administratives de veiller à préserver l’annexion des couloirs de passage de bétail, ou l’obstruction des axes de transhumance par les champs, de veiller à éviter l’incursion des troupeaux de bétail dans les parcelles cultivées, et de garantir le règlement des conflits dans le respect des critères d’égalité dans leurs ressorts territoriaux respectifs.