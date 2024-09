Tchad : lancement à Bol de l’opération coup de cœur en faveur des sinistrés

Le gouverneur de la province du Lac, le général Saleh Haggar Tidjani a lancé ce matin à Bol, une opération coup de cœur en faveur des sinistrés victimes des inondations du Lac.



Au cours d'une rencontre, il a lancé un appel aux filles et fils de la province du Lac, et les acteurs humanitaires œuvrant dans cette unité administrative. La situation que vivent les sinistrés est alarmante, car ces hommes et femmes ne savent pas à quel Saint se vouer.



C'est pour soulager la souffrance de ces sinistrés que le gouverneur de la province du Lac, le général Saleh Haggar, a lancé cette opération coup de cœur. Le délégué provincial de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires du Lac, Tchari Affono, a relevé que la grande partie de la population de la province subit de plein fouet les effets néfastes des inondations, conséquences des fortes des pluies.



Pour le gouverneur de la province du Lac, le général Saleh Haggar Tidjani, la province a enregistré 72 343 ménages affectés, 73 716 hectares inondés et 43 cas de décès liés aux inondations. Face à cette situation, le gouvernement par l'entremise du ministère de l'Action sociale, a fait un geste considérable.



Mais le besoin des sinistrés reste grand, c'est pourquoi le général Saleh Haggar Tidjani lance un vibrant appel aux acteurs humanitaires œuvrant dans la province, les cadres de la province et les personnes de bonne volonté, pour soutenir les sinistrés, à travers la caisse de solidarité. Il s’agit de soulager, un tant soit peu, la souffrance des sinistrés exposés aux intempéries.