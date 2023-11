Tchad : lancement à Mao de l'atelier de formation sur l’appel à proposition des projets du FSE

Le Fonds spécial en faveur l’environnement (FSE) organise à Mao de l'atelier d'information et de formation des parties prenantes sur le 3ème appel à proposition des projets.



C'est le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï qui a lancé l'activité. Membres de différentes organisations de la place, ils sont 30 participants à prendre part à l'atelier pour une journée.



Pour le chef de mission, par ailleurs directeur général du FSE, Idriss Lol Mahamat a rappelé que le FSE est un instrument financier que le gouvernement a mis en place pour accompagner la mise en œuvre de sa politique environnementale.



Et l'objectif de l'atelier est la présentation des dossiers de qualité, par la diffusion d'informations suffisantes et précises sur le document du troisième appel à proposition des projets.



Huit provinces sont concernées par le projet. En lançant officiellement l'atelier, le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï a tout d'abord remercier le FSE pour cette initiative. Pour lui, la mise en place du FSE traduit la volonté des hautes autorités du pays.



Par ailleurs, il exhorte les participants à être actifs et attentifs, lors des différentes prestations des modules.