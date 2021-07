Tchad : lancement à Pala de la caravane ophtalmologique

La caravane médicale de la Fondation grand cœur est une initiative, pour favoriser l'accès aux soins des personnes, souffrant de maux d’yeux.



Cette activité est gratuite et vise à sauver la vue, à plus de 500 personnes souffrant de la cataractes, de la cécité et d'autres maux des yeux, selon le chef de mission de la Fondation Grand cœur, Aboubakar Souleymane Tidjani.



La caravane se déroule du 13 au 19 juillet 2021, à l'hôpital Provincial de Pala.

Le représentant du délégué de la santé de la province, Rombaye Albert a salué cette caravane, qui va soulager la population.



Au MKO, c'est la 4e fois que la caravane ophtalmologique est organisée. Plus de 5000 personnes ont bénéficié des services de cette Fondation pendant son passage dans la province du Mayo Kebb. Des personnes soulagées ont témoigné des bienfaits de cette Fondation.



D’après le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest Hassan Saline, une caravane ophtalmologique, vise à garantir l'importance de la vue aux différentes personnes. Il a souhaité que ces activités se poursuivent dans l'intérêt de la population.