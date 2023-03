Tchad : lancement de l'Initiative d'Action Collective pour la Couverture Santé Universelle

L'équipe leadership, pour la couverture santé universelle, a lancé le 9 mars l'Initiative d'Action Collective (IAC), à l'hôtel Résidence, en présence du ministre de la Santé publique et de la Prévention.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle (CSU) au Tchad, un programme mis en place avec le soutien du Réseau P4H.



Le but est de développer la capacité des acteurs nationaux à diriger et à travailler collectivement, grâce à une formation au leadership, à un soutien à la création de coalitions et à des initiatives d'actions collectives axées sur les résultats.



Le programme Leadership bénéficie du soutien de partenaires multilatéraux et bilatéraux, notamment l'OMS, la Banque mondiale, la Coopération suisse, l'AFD et la GIZ.



Dans son discours de circonstance, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, le Dr Abdelmadjid Abderahim, souligne que l'objectif de la stratégie nationale de la CSU au Tchad est d'assurer que toutes les populations puissent obtenir les services de santé dont elles ont besoin, répondant aux normes de qualité et d'efficacité, sans que le coût de ces services ne les expose à des difficultés financières.



La CSU est une priorité de premier plan, inscrite sur la feuille de route de la Transition, reprise dans le programme politique du gouvernement. Elle constitue le moyen pour le Tchad de relever les multiples défis sanitaires auxquels le pays est confronté, en vue d'améliorer la santé de la population et de lui assurer une meilleure protection sociale.



Grâce à une volonté politique clairement exprimée au plus haut sommet de l'État et à l'engagement de tous les acteurs dans une dynamique intersectorielle, le processus de la CSU, enclenché depuis quelques années, a déjà permis d'engranger des résultats tangibles.