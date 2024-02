Tchad : lancement de l’atelier de validation de la stratégie nationale pour la conservation de la faune

Le ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, en collaboration avec le Programme d’appui à la gestion concertée des aires protégées et écosystème fragiles du Tchad (APEF), a lancé ce mercredi le 7 décembre 2024, au Centre international de formation et de perfectionnement (CIFOP) à Farcha, l’atelier national de présentation et de validation de la stratégie nationale pour la conservation de la faune.



Cet atelier de validation de la stratégie nationale pour la conservation de la faune a pour objectif d’examiner et de valider la version provisoire de la stratégique nationale de conservation de la faune du Tchad en vue d’une diffusion plus large.



Il s’agit spécifiquement, entre autres, de présenter le document de stratégie et le plan d’action pour la conservation de la faune du Tchad aux participants, et justifier les actions et budget proposés, et surtout d’amender le document en intégrant les commentaires et rectifications qui seront apportées par les participants durant l’atelier, et valider le document final pour diffusion.



Les questions environnementales figurent parmi les préoccupations prioritaires des plus hautes autorités du pays, pour qui la restauration de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles, n’est pas seulement un besoin, mais une nécessité absolue.



Le directeur général de l’environnement, représentant le secrétaire général du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, a indiqué que la faune du pays est en proie à de nombreuses menaces, et il est extrêmement urgent de la protéger et de protéger son habitat en recréant les conditions nécessaires pour que cette faune, parfois très mobile, puisse se déplacer dans d’autres aires protégées et habitats vitaux lorsque la situation évolue.



« Dans le cadre de la protection stricte de certaines espèces phares menacées d’extinction, le ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, à travers la direction de la faune et des aires protégées et ses partenaires, a eu à réintroduire plusieurs espèces au nombre desquelles le rhinocéros noir au parc national de Zakouma, l’autruche, l’addax, dans la réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi, l’addax, l’autruche et l’oryx dans la réserve de faune de Ouadi-Rime et Ouadi-Archim », ajoute-t-il.



Le processus d’élaboration de la stratégie nationale de conservation de la faune sauvage a été engagé depuis neuf mois, avec la participation de tous les acteurs de la conservation, dont particulièrement les cadres du ministère en charge de l’environnement avec à la clé de la tenue de deux ateliers importants et plusieurs séances de travail organisées pour la circonstance.



L’atelier de validation de la stratégie nationale pour la conservation de la faune, examinera les travaux pour valider la stratégie ce jeudi 8 février 2024.