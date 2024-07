Tchad : lancement de l'opération de distribution d'aliments pour bétail dans les provinces de Bahr El Gazal et du Kanem

Cette opération de distribution d'aliments pour bétail est menée par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) dans les provinces de Bahr El Gazal et du Kanem. Ces provinces font face à des défis liés à l'alimentation du bétail, notamment en raison des conditions climatiques difficiles.



L'objectif de cette opération est de soutenir les éleveurs de ces régions en leur fournissant de l'aliment pour leur bétail. Cela permettra de préserver le cheptel et les moyens de subsistance des populations pastorales de ces zones.



La cérémonie de lancement officielle marque le début concret de cette importante initiative de la FAO en partenariat avec les autorités tchadiennes compétentes.



Cette opération de distribution d'aliments pour bétail s'inscrit dans les efforts de soutien de la FAO envers les éleveurs des zones les plus vulnérables du Tchad face aux défis alimentaires pour leur cheptel.