Tchad : lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Guéra

Ce jeudi 25 avril 2025, la province du Guéra a officiellement lancé sa campagne de vaccination contre la poliomyélite, ciblant les enfants âgés de 0 à 5 ans.



La cérémonie s'est déroulée dans le secteur 10, et a été présidée par le secrétaire général de la province, Hassan Souleymane Adam, accompagné de ses proches collaborateurs. Dans son allocution de bienvenue, le chef de village du secteur 10, Treya Mht, a exprimé sa gratitude envers les autorités sanitaires pour avoir choisi son secteur comme point de départ de cette importante initiative sanitaire.



Le représentant des partenaires, Outoumane Abderahim a rappelé l'urgence de cette campagne en présentant le bilan préoccupant de l'année 2025, qui fait état de 18 cas de poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale de type 2 (cVDPV2), dont 8 cas de paralysie flasque aiguë (PFA) et 10 isolats environnementaux.



Il a lancé un appel aux autorités sanitaires et à l'ensemble de la population, pour diffuser largement l'information afin que tous les enfants concernés puissent bénéficier de cette vaccination. Le délégué sanitaire, Dr Abdoulaye Moustapha Fadoul, a souligné que cette campagne est désormais active dans tous les districts de la province du Guéra. L'objectif est d'éradiquer cette maladie qui prive les enfants de leur mobilité et compromet leur avenir.



Dans son discours, le secrétaire général de la province, Hassan Souleymane Adam, a rappelé que le Tchad, à l'instar d'autres pays du monde, lutte depuis 29 ans contre la poliomyélite. Il a vivement encouragé tous les parents à faire vacciner leurs enfants durant cette période.



La cérémonie s'est achevée par l'administration symbolique de deux gouttes de vaccin au premier enfant, marquant ainsi le lancement officiel de cette campagne qui se déroulera du 25 au 28 avril 2025 dans toute la province du Guéra.