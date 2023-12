Tchad : lancement de la campagne sur la cohabitation pacifique à Bol

La campagne annuelle de sensibilisation sur la cohabitation pacifique 2023 a été lancée officiellement hier à Bol. Une initiative d’ACRA, dans le cadre de son projet Jeunesse en action pour l'avenir du Tchad, financé par l'Union européenne.



C'est autour du thème de la diversité culturelle et le vivre ensemble que la campagne annuelle de sensibilisation sur la cohabitation pacifique 2023 a été lancée. L’objectif est de contribuer au renforcement de la paix et la cohésion sociale au Tchad, en valorisant la diversité culturelle et le vivre ensemble.



Le point Focal ACRA Lac, Ahmat Mahamat Wari se dit convaincu que les efforts en faveur de la paix permettront de contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable (ODD), et pourront ainsi s’inscrire dans la Stratégie nationale de la vision 2030 du Tchad.



Le préfet du département de Mamdi, Mahamat Béchir Mahamat a mentionné que de ce projet cadre avec la politique du général Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l'État, qui œuvre sans relâche en faveur de la paix.

Du 12 au 22 décembre, plusieurs activités seront prévues dans les lieux de cultes.