Tchad : lancement de la construction d'une centrale électrique à Moussoro

Les travaux de construction d'une centrale électrique ont été officiellement lancés ce dimanche à Moussoro, dans la province de Barh-El Ghazel.



La future centrale hybride (groupes électrogènes et panneaux solaires) sera d'une capacité de près de 5 mégawatts. Elle sera construire sur une superficie de quatre hectares et permettra à 3000 foyers d'être alimentés 24h/24 en électricité.



La ministre de l'Énergie Ramatou Houtoin Mahamat, a indiqué que la politique énergétique vise l'électrification de l'ensemble du territoire en commençant par N'Djamena, ensuite les chefs-lieux et toutes les villes du Tchad.



Le projet est financé et co-développé par la société ZIZ. Les travaux devraient prendre fin d'ici 12 moins, à la fin de l'année 2021.