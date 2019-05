Tchad : lancement de la formation de 600 jeunes à N'Djamena

Selon la représentante du ministre de la Fonction publique la directrice générale adjointe du ministère, Ndoudjinang Rebecca, "en Afrique subsaharienne et particulièrement au Tchad, le problème de l'emploi des jeunes se pose avec acuité ces dernières décennies. Cette situation est la conséquence de la crise économique qui secoue le monde entier et des conditions sécuritaires peu reluisantes que nous vivons au quotidien."



"Votre assiduité à la formation qui vous sera dispensée, fera de vous les vrais entrepreneurs de demain. Il n'y a pas que la fonction publique qui donne à manger. Soyez les boulangers de votre vie", a souligné la représentante ministérielle.



La présente formation s'inscrit en droite ligne de la politique du Gouvernement qui prône dans le Plan national de développement (PND) 2017-2021, précisément en son axe 3, la promotion d'une économie diversifiée et compétitive en vue d'aller vers une croissance économique inclusive et créatrice d'emploi.