Tchad : lancement des activités d'élaboration du plan d'action annuel dans le canton Dadjo Centre

Une cérémonie de lancement des activités d'élaboration du plan d'action annuel s'est tenue ce mercredi 4 juin 2025 dans le village de Gadjira, canton Dadjo Centre.



Cette rencontre, organisée par l'ONG ASRAD, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, a marqué une étape importante dans le processus de développement communautaire de la province. La cérémonie a été présidée par le sous-préfet de Mongo, Ahmat Tagal, assisté du chef de canton Dadjo Centre, Daoud Moussa Ibedou. Les représentants de l'UNICEF, ainsi qu'une importante délégation de la population de Gadjira, ont pris part à cette rencontre significative.



Dans son mot de bienvenue, le chef de village de Gadjira, Hamdan Abdallah, a exprimé sa gratitude envers l'ONG ASRAD et l'UNICEF, pour leur engagement à accompagner son village dans le cadre du développement local. Cette reconnaissance témoigne de l'importance accordée par les communautés locales aux initiatives de développement participatif.



Le coordinateur de l'ONG ASRAD, Akayna Albert, a ensuite présenté le projet d'accompagnement du village de Gadjira dans l'élaboration de son plan d'action annuel. Il a particulièrement remercié l'UNICEF pour son soutien technique et financier, ainsi que la population pour sa participation massive à cette cérémonie, démontrant l'engagement communautaire dans ce processus de planification.



Le sous-préfet de Mongo, Ahmat Tagal, dans son discours d'ouverture, a salué et félicité les partenaires pour leur appui, mettant particulièrement l'accent sur les efforts multipliés par l'UNICEF pour assurer le succès de cette cérémonie. Il a souligné l'importance de cette initiative qui vise l'identification des priorités à retenir dans le cadre du développement du village.



L'autorité administrative a exhorté la population à participer activement aux débats, préalable nécessaire à la mise en place d'une structure villageoise efficace et représentative. Après un débat approfondi de 180 minutes, organisé en groupes de travail, suivi d'une séance de restitution, un bureau de coordination a été constitué.



Cette structure, composée de 10 membres, sera dirigée par Abdelnasir Abdallah en qualité de coordinateur, avec Brahim Katir comme secrétaire. Les membres de ce bureau bénéficieront d'une formation dans les prochains jours afin de les outiller pour mener à bien leurs missions dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action annuel du village.



Cette initiative s'inscrit dans une démarche participative visant à renforcer les capacités des communautés locales dans la planification et la gestion de leur développement, avec l'appui technique et financier de partenaires engagés comme l'UNICEF et mise en œuvre par l'ONG l'ONG ASRAD.