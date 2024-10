Tchad : lancement des travaux d’aménagement des rues de Moussoro

Ce 16 août 2024, le terrain municipal de la commune de Moussoro a servi de cadre à la cérémonie de lancement officiel des travaux d’aménagement des rues détruites par les eaux de pluies et les ravins. L'objectif est d'arranger les rues, ravins pour rendre les artères praticables.



C'était en présence du gouverneur de la province du Barh El Gazel, de la conseillère nationale Fatimé Ahmat Wori, des autorités administratives, municipales, civiles et militaires, leaders religieux et traditionnels. À l'instar des autres villes du pays, les eaux de pluies ont rendu les rues de Moussoro pratiquement impraticables.



C'est dans cette optique que la conseillère nationale Fatimé Ahmat Wori appuie la commune de Moussoro, en lui dotant des camions de marque et matériels roulants, pour l’aménagement des rues. Lors de cette cérémonie, Fatimé Ahmat Wori a indiqué qu'elle n'est pas en campagne à Moussoro.



Son appui reste purement un acte de développement de la ville. Elle a souligné également que c'est suite à l'appel d'appui lancé par la commune, qu'elle a répondu présent par ces engins de travaux. Issa Abdramane Tchougouli, maire de la commune de Moussoro a exprimé sa gratitude à la conseillère, pour cette réponse rapide pour l’aménagement des rues. Il a lancé également un appel à toutes les ONG locales, nationales et internationales et les partenaires d'emboîter le pas à la conseillère.



Lançant officiellement la cérémonie d’aménagement des rues, le gouverneur de la province, Faitchoua Etienne, a remercié la conseillère pour ce geste louable, avant d'indiquer que les rues sont à 90% impraticables, mais désormais, elles seront aménagées pour permettre à tout le monde de les emprunter sans désagrément.



À travers la conseillère Fatimé Ahmat Wori, le gouverneur a salué la bravoure de toutes les femmes de la province qui travaillent dans les jardins, la tannerie et le commerce, tout en les encourageant de continuer davantage. « Nous sommes là pour vous encourager à aller dans ce sens », a-t-il conclu.



Il est important de rappeler que quelques démonstrations des engins de travaux d'aménagement des rues ont mis un terme à la cérémonie.