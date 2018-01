Tchad : lancement officiel du journal Baromètre

« Un ministre faussaire », c’est avec ce titre que le baromètre, un journal trimensuel d’Informations générales et d’analyses fait son entée dans le monde des medias tchadien ce mercredi 10 janvier 2018 à travers un point de presse.



Selon le directeur de publication dudit journal, Ongnaye Modé Israel, l’initiative de ce journal vise deux objectifs à savoir : premièrement, participer à la promotion de la culture entrepreneuriale qui reste un ‘’talon d’Achille chez la jeunesse appelée à oser par les hautes autorités de notre pays’’.



De son avis, cette jeunesse ne rêve que de la fonction publique, devenue une insécurité sociale, en raison de la suspension des recrutements ou de leur sélectivité, mais surtout des coupes drastiques et intempestives des salaires des fonctionnaires qui s’y opèrent.



Le journal Baromètre a un projet de création d’espace d’encadrement et d’auto-formation en journalisme pour les jeunes qui ont les prédispositions nécessaires, car le journalisme s’apprend aussi sur le tas, a déclaré le directeur de publication, Ongnaye Modé Israel.



Placé sous la ligne éditoriale : écrire sans plaire, écrire sans taire et écrire sans nuire, le Baromètre compte respecter les principes et les conventions en usage dans le métier de journaliste que sont l’éthique et la déontologie.



Il s’engage à lutter contre l’injustice, le népotisme, le clientélisme et la corruption, pour ne citer que ceux–là.



Pour mener à bien ses missions afin d’atteindre ses objectifs, le journal trimensuel d’Informations générales et d’analyses, le Baromètre fait appel au gouvernement, à la classe politique, à la société civile et au citoyen lambda.