Tchad : lancement officiel du recensement général des établissements scolaires

Le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Ndolembaï Sadé Njesada, a procédé au lancement officiel du recensement général des établissements scolaires et leurs ressources humaines et matérielles, dans les 23 provinces du Tchad.



Cette cérémonie a vu la présence du représentant de la Banque mondiale et l'INSEED et des partenaires de l'éducation. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Radisson Blu, ce mercredi 31 janvier 2024.



C'est le Projet d'amélioration des Résultats d'apprentissage de l'Education de base (PAREAB) qui s'occupe de ce projet.



L'objectif du projet porte sur le recensement général des établissements scolaires de ressources humaines et matérielles et le géolocalisation de ces établissements, à travers de logiciels et une application conçue par l'INSEED (Institut national de la statistique, des Études Économiques et démographique).