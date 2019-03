Tchad : le 8 mars déclaré férié pour la journée de la femme

Le décret n° 273 du 7 mars 2019, pris sur proposition du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, modifie le décret du 30 septembre 1997 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés.



La date du 8 mars, journée internationale de la Femme, est déclarée fériée, chômée, et payée sur l'ensemble du territoire national.



Lorsque ces fêtes tombent un dimanche, le lundi suivant est férié, chômé et payé.



Le Tchad compte ainsi cinq jours fériés : le 1er janvier, jour de l'an ; le 1er mai, fête du travail ; le 11 août, anniversaire de la proclamation de l'indépendance, fête nationale ; et le 1er décembre, journée de la liberté et de la démocratie.