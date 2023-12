Tchad : le Bureau de Soutien "RAFALE" est allé au contact de la population de la province du Batha

Depuis le 7 décembre, l'équipe du Bureau de soutien "RAFALE" a déployé une série d'activités de communication politique dans la Province du BATHA, dans le cadre de la campagne référendaire. Leur mission sur le terrain, dirigée par le Coordonnateur du Bureau, Monsieur AHMAT BARKADEY TOLLY, a visé à persuader et à informer la population sur l'importance de voter "OUI" pour le projet de Constitution lors du référendum du 17 décembre 2023.



Les événements organisés à ATI, OUM HADJER et HARAZ DJAMBO ont été l'occasion pour le Coordonnateur National du Bureau de soutien "RAFALE", Monsieur AHMAT BARKADEY TOLLY, de mettre en avant les bénéfices sociaux, économiques et politiques d'un État unitaire fortement décentralisé. Ces initiatives visent à renforcer la compréhension et le soutien de la population locale pour cette réforme constitutionnelle.