Tchad : le CEMGA évalue le projet pilote de culture de riz en contre-saison de l’OGEMIP au ​Mayo-Kebbi Est

Le village de Djarabou, situé à 10 km de Bongor dans la province du Mayo-Kebbi Est, a eu l’honneur d’accueillir, ce 17 juin 2025, le Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), le Général Abakar Abdelkrim Daoud. Il était accompagné du Délégué général du gouvernement auprès de la province, Abdelkrim Seid Bauche, du Directeur général de l’Office du Génie Militaire et de la Production (OGEMIP), le Général de Division Guerdi Abakar Adoum, ainsi que de plusieurs autorités civiles et militaires.



Cette mission de terrain avait pour objectif principal d’évaluer l’état d’avancement du projet pilote de culture de riz en contre-saison, une initiative lancée par le CEMGA. Le projet s’inscrit dans une démarche stratégique visant à diversifier la production vivrière et à renforcer l’autosuffisance alimentaire du Tchad.