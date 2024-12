Tchad : le CEREAD organise à Sarh une campagne de sensibilisation en vue des élections du 29 décembre 2024

Le Centre de Recherche et d'Actions pour le Développement (CEREAD) a organisé le mercredi 04 décembre 2024, une campagne de sensibilisation à l'éducation civique à Sarh, plus précisément au quartier Paris Sara, dans le 1er arrondissement municipal de la ville.



Cette initiative vise à encourager une participation inclusive et pacifique des populations aux élections couplées prévues pour le 29 décembre 2024.



L'objectif de cette campagne est de renforcer la conscience civique des habitants, en particulier en ce qui concerne leurs droits et devoirs électoraux. Des informations ont été diffusées sur l'importance de voter, de respecter le processus électoral et d'éviter toute forme de violence pendant la période électorale.



Le représentant du CEREAD, Benane Innocent a pris le temps de discuter avec la population, en soulignant l'importance d'une participation active et respectueuse des règles démocratiques pour garantir des élections transparentes et pacifiques. Des flyers et des affiches ont également été distribués pour appuyer cette sensibilisation.



« Cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large de promotion de la paix et de la stabilité, en vue de garantir un climat serein et respectueux lors des élections prochaines », a signifié Benane Innocent. Il faut noter que le CEREAD continue ainsi de jouer un rôle clé dans le développement civique et démocratique des communautés locales, dans un contexte politique crucial.