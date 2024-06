Tchad : le CERGIED mobilise les OSC pour une meilleure gouvernance

Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet : « Promotion de la transparence, de la bonne gouvernance, lutte contre la corruption et protection des droits humains dans le secteur des industries extractives pour un développement inclusif et durable au Tchad ».



Malgré l'engagement des Organisations de la Société Civile (OSC) dans la lutte contre la mauvaise gouvernance, on constate que les réseaux des organisations de la société civile ne se sont pas mobilisés récemment sur les grands enjeux de gouvernance.



L'Inspection générale d'État a été supprimée et d'autres institutions de lutte contre la corruption ont été créées, mais ne jouent pas véritablement leur rôle. De nos jours, on assiste de plus en plus à l'augmentation des pratiques de corruption, à une mauvaise gestion des ressources publiques et au rétrécissement de l'espace civique dans le pays.



C'est dans ce contexte que le CERGIED entend réaliser un diagnostic participatif de son réseautage avec les autres organisations de la société civile.



L'objectif général de cet atelier est de mobiliser les réseaux des organisations de la société civile pour qu'elles jouent véritablement leur rôle. De manière spécifique, il s'agit de faire une analyse SWOT du réseautage des organisations de la société civile au Tchad.