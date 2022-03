Tchad : le CNT approuve la création du futur parc de Zah-Soo

Le Conseil national de transition (CNT) a adopté le 28 février au Palais de la démocratie, la Loi portant création du parc national de Zah-Soo. Le futur parc sera situé au sein de la réserve de faune Binder-Léré qui couvre une superficie de 81.500 hectares.



La Loi prévoit la fixation des objectifs du parc, les limites géographiques, les interdictions, les incompatibilités avec les activités de ce parc et les modalités du fonctionnement du parc.



Le ministre de l'Environnement Mahamat Ahmat Lazina a indiqué qu'une étude minutieuse a été faite pour la création du parc.



Le futur parc de Zah-Soo complètera le parc national de Zakouma (Salamat-Guéra), le parc de Manda (Moyen-Chari) et le parc de Séna Oura (Mayo Kebbi Ouest).



43 conseillers ont voté en faveur du texte, 10 conseillers ont voté contre et un conseiller s'est abstenu.