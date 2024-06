Tchad : le CNT convoqué en session extraordinaire pour examiner 3 projets de loi

Par Décret N°0038/PR/PM/2024 du 29 juin 2024 et en application des articles 128 et 129 de la Constitution, le Conseil national de transition (CNT) est convoqué en session extraordinaire le vendredi 05 juillet 2024 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :



1. Examen et adoption d'un projet de loi organique portant composition du Parlement, régime des inéligibilités, des incompatibilités et indemnités parlementaires ;

2. Examen et adoption d'un projet de loi organique déterminant le nombre, les dénominations et les limites territoriales des Collectivités autonomes ;

3. Examen et adoption d'un projet de loi organique portant Statuts des Collectivités autonomes.