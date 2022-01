Tchad : le CNT en mission dans le Logone occidental

La mission du Comité National de Transition pour le Logone pour le plaidoyer auprès des autorités traditionnelles, administratives, civiles et militaires en faveur du Conseil Militaire de Transition se poursuit dans les différents départements de la province.



Après le Lac Wey et la Dodjé, c’est au tour du département de Ngorkosso de recevoir le général Mbaïomdénade Alain, Amed Keita et Eugénie Mbaïnaye ce 19 janvier 2022. C’est une foule fortement mobilisée qui a accueilli la délégation à l’entrée de la ville de Bénoye.



Souhaitant la bienvenue aux trois membres du CNT et la délégation qui les accompagne, le préfet du département de Nkorkosso, Issaka Soumi Sougoudoumi a énuméré les doléances de la population de son département dont les plus pertinentes sont la santé, l’éducation, la sécurité des personnes et de leurs biens.



Dans leurs messages, les trois représentants du Logone occidental au CNT ont axé leurs interventions sur la politique du Conseil Militaire de Transition, les raisons de sa mise en place, la charte de Transition et la tenue du prochain dialogue national inclusif. Les trois membres du CNT exhortent toutes les autorités, à différents niveaux, à sensibiliser les populations à soutenir les actions du CMT pour la paix, la sécurité et le vivre-ensemble de tous les Tchadiens.



Des rencontres restreintes ont eu lieu avec les leaders religieux, les chefs traditionnels, les leaders d’associations, les représentants des jeunes, les responsables des forces de défense et de sécurité et les chefs des partis politiques avec lesquels il a été question de situer sur le rôle qu’ils doivent jouer pour aider le CMT dans sa mission.