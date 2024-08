Tchad : le COC-Tchad fait une descente inopinée sur les corridors de transit au Cameroun

Ce 30 août 2024, la direction générale du COC-Tchad a organisé une conférence de presse, concernant une descente inattendue sur les corridors camerounais, où plus de 80% des marchandises sont destinées au Tchad.



L'objectif de cette excursion inattendue, mise en place par Port-Synthèse, était de parcourir les routes de transit, de sensibiliser les agents sur le terrain, et de relever et rapporter les erreurs et les mauvaises pratiques constatées.



Après avoir participé activement à cette mission de vérification cruciale, le chef du service d'assistance aux chargeurs, Hissein Tagabo Mahamat, a résumé en détail la situation sur les corridors. Cela s'est passé en présence de Hamid Djoumino, directeur général du COC-Tchad, ainsi que du personnel de l'institution.



Le but de cette conférence de presse est de présenter la « descente inattendue sur les corridors camerounais », à laquelle le Conseil des Chargeurs du Tchad (COC-Tchad) a été invité pour la première fois. « Il est important de noter que c'est la troisième descente de l'année 2024 », a affirmé Hissein Tagabo Mahamat, dès le début de sa lettre.



Il convient de rappeler que cette initiative a été créée en 2019 et rassemble les organismes suivants : le ministère des Transports (MINT), le ministère des Finances via la Direction Générale des Douanes (DGD), la Gendarmerie nationale (GN), la Délégation Générale à la Sûreté Nationale (DGSN), le Conseil des Chargeurs du Tchad (COC-Tchad), le Port Autonome de Douala (PAD), le Port Autonome de Kribi (PAK) et la Communauté Portuaire Nationale (Port-Synthèse).

Il a donc été recommandé au Port-Synthèse de participer à cette activité majeure lors du 4ème Forum Tripartite Tchad-Cameroun-RCA, qui s'est tenu début janvier 2024 à Kribi, au Cameroun.



Les trajets parcourus sont de 2.252 kilomètres, répartis de la manière suivante : Mora-Maroua ; Maroua-Garoua ; Garoua-N'Gaoundéré ; N'Gaoundéré-Touboro/Bogdibo ; N'Gaoundéré-Garoua-Boulai ; Garoua-Boulai-Bertoua ; Bertoua-Yaoundé ; Yaoundé-Edéa-Kribi ; Kribi-Edéa-Douala.