Tchad : le CONOR conteste l’éligibilité de Tahir Oloy Hassan pour la candidature à la FTFA

Lors d'une conférence de presse à son cabinet au quartier Klémat, Me Olivier Gouara, avocat du Comité de normalisation de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), a discuté des circonstances actuelles au sein du CONOR, en particulier du rejet de la candidature de Tahir Oloy Hassan.



Me Gouara a rappelé que le CONOR, agissant comme commission électorale, a reçu deux dossiers de candidature, l'un de Tahir Oloy Hassan et l'autre de Brahim Wang Loaouna, le 10 novembre 2023. Après vérification, des anomalies ont été détectées dans le dossier de Tahir Oloy Hassan, entraînant son rejet le 22 novembre 2023.



Les anomalies concernaient l'absence de preuve d'une expérience de deux années consécutives dans le football, requise pour tous les membres de la liste de Tahir Oloy Hassan, y compris pour lui-même, Mme Viviane Memttingar et Abdelkarim Batil Togoi. Un document produit par Tahir Oloy Hassan après expiration du délai pour compléter son dossier a été jugé falsifié par le CONOR.



Face au rejet, Tahir Oloy Hassan a opté pour une démarche auprès du ministre des Sports plutôt que de saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), malgré les textes de la FTFA qui le lui permettaient. Le ministre a réaffirmé l'indépendance du CONOR et la non-ingérence des États dans les activités des fédérations membres de la FIFA.



Malgré cela, Tahir Oloy Hassan a obtenu une ordonnance judiciaire pour suspendre l'assemblée générale prévue pour le 30 novembre 2023, à laquelle le CONOR a formé opposition. Me Gouara a également clarifié que le CONOR n'a pas l'intention de prolonger son mandat, et qu'il n'a pas pris parti pour un candidat. Il a précisé que seule la liste dirigée par Foullah remplit les conditions d'éligibilité.



Il a conclu en soulignant le rôle essentiel du football dans l'unité nationale et l'économie, et exprimé des inquiétudes quant aux tentatives d'influence exercée par certains individus, pour contrôler le football tchadien.