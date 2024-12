Tchad : le COPIDEV sensibilise les élèves des lycées de Sarh à lutter contre les VBG

Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, le Consortium pour la Promotion des Initiatives et de Développement (COPIDEV) a organisé du 04 au 05 décembre 2024, une campagne de sensibilisation sur les Violences Basées sur le Genre (VBG). C’est à l’intention des jeunes des lycées Ahmed Mangué Scientifique et Littéraire de Sarh.



L’objectif global de cette initiative est de promouvoir un environnement scolaire inclusif et respectueux, en sensibilisant et en accompagnant les jeunes dans la prévention des violences basées sur le genre.



L’animatrice du COPIDEV, Allarasem Tryphene a souligné que les violences basées sur le genre sont un obstacle majeur à l'épanouissement des filles, limitant leurs opportunités et les plongeant dans un cycle d’inégalité.



« Cette initiative veut non seulement prévenir ces violences, mais aussi créer un espace où les élèves, surtout les filles, se sentent en sécurité et soutenues », a précisé Allarasem Tryphene.



Elle a ajouté que le COPIDEV ne se contente pas d’organiser des événements ponctuels en engageant les élèves, les enseignants et les parents, il espère instaurer une dynamique collective pour éradiquer les violences basées sur le genre, et promouvoir l'égalité entre les sexes au sein des établissements scolaires de la ville de Sarh. « Ces initiatives ne sont pas seulement des actions éducatives, mais aussi un appel à l’action collective pour construire un futur plus égalitaire et respectueux des droits humains », a conclu l’animatrice Allarasem Tryphene.



Le projet s’inscrit dans une démarche de longue durée, et entend contribuer à un changement de mentalité à l’échelle locale. À terme, les jeunes sensibilisés deviennent des acteurs de la prévention et du changement au sein de leurs communautés.



Il faut noter qu’au Tchad, la lutte contre les violences basées sur le genre dans les établissements scolaires est plus qu'une nécessité. Elle est un impératif pour garantir aux filles et à tous les élèves, un droit égal à l’éducation et à l'épanouissement.