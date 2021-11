Tchad : le CTVC annonce des actions contre les délestages d'électricité

"Un pays ne peut se développer sans énergie. Les victimes directes de cette pratique d'un autre âge sont les ménages, ainsi que les grandes et moyennes entreprises", déplore Dingamnayal Nely Versinis, président du CTVC.



En principe, la ville de N'Djamena consomme 11 citernes de carburant qui sortent quotidiennement de l'usine de Djarmaya. "Une investigation minutieuse sur le terrain, menée ces derniers jours, nous a permis d'identifier pour la énième fois quelques stations de pompage de la ville de N'Djamena où sont déposées nuitamment les 5 citernes de carburant détournées", affirme Dingamnayal Nely Versinis.



Les autorités en charge de la distribution d'électricité avancent la vétusté des générateurs comme argument, tantôt le manque de carburant pour se justifier alors que c'est faux, soutient Dingamnayal Nely Versinis. Il souligne qu'il s'agit plutôt de détournements de carburant par un lobby.



"Face à cette situation, nous disons que l'heure n'est pas aux discours mensongers. Cette situation a trop duré et doit cesser. Il est urgent que le président du Conseil militaire de transition (CMT) et le premier ministre prennent l'affaire au sérieux pour fournir de l'énergie avant qu'il ne soit trop tard", poursuit Dingamnayal Nely Versinis.



La CTVC menace d'actions de revendications actives à travers des boycotts, dans un bref délai.