Tchad : le Code général des impôts 2021 désormais disponible en numérique

Le Code général des Impôts (CGI) est un ensemble de dispositions des lois de finances d'un pays, relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits d'enregistrement, les impôts locaux et les autres impositions directes et indirectes perçues par l'Etat et les collectivités territoriales.



Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, dispose de son Code général des impôts depuis 1967. Ce Code subit des modifications à chaque nouvelle loi de finances pour être à jour par rapport aux nouvelles dispositions fiscales, explique Brohoul Yossatam, conseil fiscal de proximité.



En rapprochant le savoir-faire à l'innovation technologique, il a été mis au point le CGI-TCHAD digital en vue de résorber les nombreux problèmes rencontrés par les utilisateurs et faciliter la tâche aux praticiens et professionnels tchadiens.



Le CGI-Tchad digital est désormais déployé sur le web via les différents plateformes électroniques dédiées et peut être accessible à travers le monde entier. Le Code général des impôts du Tchad en version digitale est compatible avec les supports électroniques tels que les téléphones Android, les systèmes d'exploitation Windows et IOS pour MAC.