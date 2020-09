Tchad : le Conseil national de la jeunesse déplore "l'immixtion et la pression politique"

Le bureau du Conseil national de la jeunesse (CNCJ) a déploré mercredi "l'immixtion et la pression politique dans cette structure qui est totalement apolitique". Il demande au chef de l'État d'intervenir.



Keinani Jonas, le président de CNJ, explique qu'il y a eu "démarches légales et pacifiques dans un élan de patriotisme et de responsabilité auprès des autorités pour comprendre le motif de leur immixtion mais sans suite."



Selon Keinani Jonas, malgré la passation avec le bureau sortant le 20 octobre 2018, en présence d'un huissier de justice, des prérogatives continuent à être exercées en parallèle. De plus, le 21 août 2020, le ministère en charge de la jeunesse aurait demandé au bureau sortant d'organiser un autre congrès.



"Le bureau exécutif du CNJ a introduit une requête en justice afin d'obtenir une ordonnance suspendant le bureau sortant de toutes activités car ces derniers continuent à se maintenir ainsi à leurs postes et à contrarier notre bureau dans son fonctionnement", indique Keinani Jonas.