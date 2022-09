Tchad : le FAGACE signe un accord de coopération avec la mairie de N'Djamena

Au cours de la signature du mémorandum d'entente, Ngueto Tiraïna Yambaye, représentant de FAGACE au Tchad, a exprimé le souhait de son institution de contribuer au développement économique et social des États membres, en participant au financement de leurs projets de développement ou en facilitant leur réalisation par des mesures d'accompagnement.



Ngueto Tiraïna Yambaye a indiqué que le FAGACE s'engage à accompagner la mairie pour la mobilisation des ressources, l'intermédiaire financière, le renforcement des capacités, la sensibilisation et l'organisation conjointe de formations thématiques au profit des entreprises et porteurs de projets productifs, ainsi que des entités opérationnelles de la ville de N'Djamena.



De son côté, Ali Haroun, maire de la ville de N'Djamena, souligne que le FAGACE constitue un facilitateur d'accès au financement et à la mobilisation des ressources auprès des bailleurs de fonds nationaux et internationaux, grâce à son activité d'intermédiation et de mobilisation de ressources.