Tchad : le FMI soutient l'éducation technique et industrielle en offrant des équipements à un lycée

Le directeur général adjoint du Fonds Monétaire International (FMI), M. Kenji Okamura, a visité le 13 mars, le lycée d'enseignement technique et industriel de N'djamena, accompagné par le ministre des finances, M. Tahir Hamid Nguilin, et celui de l'éducation nationale, M. Moussa Kadam. Cette visite avait pour objectif d'offrir un certain nombre d'équipements pour le bon fonctionnement des ateliers du lycée.



Au cours de cette visite, M. Okamura a eu l'opportunité de rencontrer des élèves et des enseignants du lycée pour discuter de l'importance de l'enseignement technique et industriel dans le développement économique du Tchad.