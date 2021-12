Tchad : le FMI va décaisser 43,6 milliards Fcfa en faveur du Trésor public

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a examiné et adopté ce 10 décembre le nouveau programme de politiques économiques et financières du Tchad pour la période 2021-2024.



Ce nouveau programme sera appuyé par la Facilité élargie de crédit du FMI pour un montant de 573 millions de dollars US. Il prévoit un décaissement immédiat en faveur du Trésor public d'environ 80 millions de dollars US (43,6 milliards FCFA). Le programme sera soutenu par les partenaires du Tchad.



Le programme vise à promouvoir une croissance économique durable, diversifiée, inclusive, pro-business, verte, digitale et génératrice de richesses et d'emplois.