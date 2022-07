Tchad : le FONAP renforce la formation professionnelle de 44 jeunes au Moyen-Chari

La première promotion compte 44 lauréats dont 16 en mécanique-auto, 14 en construction métallique et 14 autres en électricité bâtiments.



Le directeur du lycée d'enseignement technique industriel de Sarh a précisé que le projet Bab-Al Amal a démarré dans son lycée le 11 novembre 2019 avec le recrutement de 60 apprentis dont 3 filles pour une durée de deux ans.



À la fin du parcours, le 22 avril 2022, seuls 44 apprenants ont pu terminer le parcours soit un taux de perdition de 27% et un taux d'efficacité de 73%, a conclu le directeur du LETIN.



Le chef de projet Bab-Al Amal, Laoukounda Allaou Serge, a notifié que Bab-Al Amal en arabe qui signifie la porte de l'emploi est un projet dont la finalité est d'améliorer l'insertion socioéconomique des jeunes tchadiens en situation de vulnérabilité, et plus largement d'améliorer leurs compétences par la structuration du dispositif d'insertion et des formations professionnelles.



Le directeur national du FONAP, Hamid Yamiuda Djorbo, a rassuré les lauréats qu'ils bénéficieront des kits en tant qu'outils de travail en fonction de leur métier. Ceci pour leur permettre de se prendre en charge.



Très ému de cette initiative louable entreprise par le FONAP qui vient un temps soit peu réduire le nombre de chômeurs des jeunes dans la province du Moyen-Chari, le secrétaire général de la province, Ahmat Tidjani Ahmat, a exhorté les 44 lauréats à mettre en pratique les connaissances acquises aux profits de la population du Moyen Chari.



Le projet, cofinancé par le FONAP et l'Agence française de développement (AFD), va entamer une deuxième formation de 203 jeunes dont 10 femmes d'ici octobre 2022 dans les quatre villes du Tchad où le projet intervient à savoir N'Djamena, Sarh, Moundou et Bongor.