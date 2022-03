Tchad : le FPR annonce un congrès et veut conquérir le pouvoir par les urnes

Au cours dh lancement de ses activités ce 31 mars à son siège du quartier Paris Congo dans la commune du 6ème arrondissement, le parti Front populaire pour le redressement (FPR) a travers son secrétaire général, Ibrahim Moussa Ibrahim, a annoncé l’organisation de son premier congrès extraordinaire pour le mois de mai prochain.



Après avoir abandonné son option de conquérir le pouvoir par les armes, puis sa mutation en parti politique, le FPR lance officiellement ses activités.



Selon Ibrahim Moussa Ibrahim, le FPR est un parti mature. « Une expérience politico-militaire pratiquement pendant 14 ans et une expérience de la politique interne 10 ans, ce qui met relief 24 ans de maturité politique », a déclaré le secrétaire général national du FPR, Ibrahim Mouss.



Pour marquer sa présence sur l’échiquier politique tchadien, le FPR annonce la tenue d’un congrès pour le début du mois de mai. Selon Me Abdoulaye Djallo, le FPR est une formation politique qui transcende tous les clivages politiques du Tchad, c’est également un parti rassembleur qui ne tient pas compte d’une appartenance ethnique, religieuse. « Le front populaire pour le redressement est un parti de l’espoir, l’espoir de la jeunesse et pour le 51% de la femme tchadienne. Je tiens à demander haut et fort à tous les militants et sympathisants de la ville de N’Djamena, de toutes provinces, préfectures, sous-préfectures et communes de s’y apprêter pour le congrès extraordinaire du FOR annoncé pour le début du mois de mai soit début juillet», a déclaré le président du comité d’organisation du congrès, Me Abdoulaye Djallo.