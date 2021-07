Tchad : le FSR appelle à l’organisation urgente du dialogue national inclusif

Dans un communiqué de presse rendu public ce 6 juillet 2021, et signé du porte-parole Abdelmanane Khatab, le bureau politique du Front pour le Salut de la République (FSR) se dit préoccupé par « la rapide accélération de la dégradation d’une situation déjà très précaire tant sur le plan politique, social que sécuritaire en République Tchad ».

Face à cette situation, ce mouvement, « bien qu’il se soit constitué dans des circonstances de lutte armée, a toujours appelé au règlement de nos guerres fratricides et nos divergences, par la voie du dialogue direct pour ainsi faire échec à toutes autres visées qui feraient obstacle à notre marche vers la démocratie et la reconstruction du Tchad ». En effet, depuis l’annonce du décès du président Idriss Deby, le FSR a apprécié l’annonce faite par les autorités de la transition d’organiser un dialogue national véritablement inclusif de toutes les forces vives de la nation.



C’est dans cette perspective que le FSR accueille positivement les dernières avancées à savoir, la création d’un ministère d’Etat dédié et la mise en place d’une commission chargée de faire des propositions. Par ailleurs, le FSR demande aux partenaires internationaux de tenir leurs engagements à savoir, « d’aider les Tchadiens à organiser cette assisse de la plus haute importance pour l’avenir même de notre pays ».



Cela étant, le mouvement exprime ses regrets au sujets de certains points : les démarches sélectives entreprises en direction de certains groupes armés ; l’absence de contact avec des instances politiques ; le retour au pays des exilés ; la loi d’amnistie générale au bénéfice de tous les membres des organisations politico-militaires actifs ; la disponibilité du FSR à s’engager dans toutes les solutions pacifiques ; les concertations avec tous les groupes armés, sans distinction aucune. Enfin, le Front pour le Salut de la République se dit prêt à mobiliser tous ses efforts pour la réussite d’un dialogue politique au Tchad.