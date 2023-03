Tchad : le Festival Challengenfant lance sa 3e édition sous le signe de la paix, de la prévention routière et de l'écologie

Le directeur artistique, Ngueneloum Blague Sou, a souligné que l'objectif du festival est de contribuer à développer la culture de la paix, les comportements civiques sur la route et la pratique écologique en milieu scolaire par les jeunes à travers la culture.



Le festival vise à servir de cadre d'émulation pour la sensibilisation des jeunes sur la nécessité de briser les barrières et les préjugés liés au respect des valeurs de droits humains. Il est également conçu pour servir de levier à la sensibilisation des jeunes sur l'importance de la prévention routière pour préserver, voire sauver des vies. Il inculque aux enseignants et aux élèves les notions essentielles de l'éducation environnementale pour le développement durable et la pratique des gestes écologiques en milieu scolaire. Le festival vise également à promouvoir le vivre ensemble par le brassage des jeunes par la culture et le sport.



Le directeur artistique a souligné que la cohésion sociale demeure une réelle problématique au Tchad depuis quelques années, et que le taux de croissance élevé des accidents sur la route est souvent causé par le manque de responsabilisation des conducteurs. C'est pourquoi il est urgent d'éveiller la conscience de la population sur les valeurs que regorge notre pays, en particulier celles des enfants qui représentent le fer de lance de notre nation.



Le festival Challengenfant est donc un événement essentiel pour promouvoir ces valeurs et sensibiliser les jeunes sur les enjeux sociaux et environnementaux auxquels ils sont confrontés. Les organisateurs espèrent que cette troisième édition sera un succès et qu'elle contribuera à promouvoir la culture de la paix, la sécurité routière et la protection de l'environnement dans les milieux scolaires et la société tchadienne en général.