Tchad : le GCAP alerte contre des tentatives d'exclusion des candidats gênants aux élections

Le GCAP a déposé son dossier de candidature en toute légalité, conformément au Code électoral, et attendait sereinement la publication de la liste des candidats. Cependant, des informations crédibles ont révélé qu'une réunion, regroupant des représentants du régime en place, s'est tenue dans le but d'entraver la candidature du GCAP, ainsi que celle d'autres candidats gênants pour le pouvoir en place, selon la déclaration.



Le GCAP dénonce fermement ces manœuvres, qualifiées d'inconstitutionnelles et contraires à l'équilibre des pouvoirs. Ces actions visent à restreindre les droits politiques des candidats et à exclure certains d'entre eux sur des critères ethniques ou confessionnels, ce qui constitue une violation inacceptable des droits civils et politiques, ajoute le GCAP.



Le GCAP rappelle que dans une démocratie pluraliste, toutes les candidatures, indépendamment de l'origine ethnique ou religieuse, devraient être considérées sur un pied d'égalité. Il souligne également l'importance du respect des normes internationales en matière de démocratie et d'élections, notamment la Charte Africaine de la Démocratie, des élections et de la bonne gouvernance.



Le GCAP appelle au respect de la diversité d'opinions politiques et à la tenue d'élections ouvertes et inclusives. Il met en garde contre toute tentative visant à semer la division et la violence dans le pays, et demande que la transition vers un régime démocratique se fasse dans le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques fondamentaux.



Pour rappel, Dr. Nassour Ibrahim Neguy Koursami est le candidat du GCAP pour l'élection présidentielle.