Tchad : le GRA dit "non à un semblant de dialogue national inclusif"

A la suite de la marche dite pacifique de Wakit Tamma du 2 octobre 2021, le bureau du Groupe de Réflexion et d’Action (GRA) pour l’Appel du 1er juin 2021, a fait une déclaration devant la presse, le 6 octobre 2021, dont la teneur est déclinée ci-dessous.

« Les Tchadiennes et Tchadiens, dans leur immense majorité, aspirent à un dialogue où toutes les forces vives de la Nation vont se retrouver de façon équilibrée et représentative dans une conférence pour débattre et adopter des solutions consensuelles, justes et durables, aux principaux goulots d’étranglements qui minent le développement de leur pays. Ils réclament clairement une Conférence Nationale Inclusive et Souveraine.



Le CMT, conforté par le soutien du gouvernement français et le silence de l’Union africaine, pose des actes qui acheminent le Tchad vers un semblant de dialogue national inclusif :

1. Le CMT, malgré les multiples appels à attendre la Conférence Nationale inclusive et souveraine, a décidé de nommer les membres d’un parlement de transition, le CNT (Conseil National de Transition), composé en majorité de ses partisans, qui va légiférer pour lui et en son nom. Le CNT va adopter un projet de constitution très probablement déjà élaboré, et on s’achemine selon toute vraisemblance vers un dispositif d’organisation frauduleuse des futures consultations électorales aux résultats programmés.

2. Le Comité d’organisation du dialogue national (CODNI), un démembrement du CMT, n’est pas autorisé, malgré la demande insistante de certains de ses membres, à inscrire la révision de la Charte de transition dans la liste des thématiques à considérer pour le dialogue national. Ainsi, la période de transition reste renouvelable et les dirigeants de la transition vont se présenter aux élections à la fin de la transition.

3. Les termes de référence du CODNI portent sur des thématiques qui n’ont rien à voir avec une phase de transition. Plus de la moitié des thématiques relèvent de l’élaboration d’un programme de développement, alors que les questions essentielles de la transition sont confiées au CNT.

4. La répression violente et brutale, parfaitement inutile, de la marche pacifique du 2 octobre 2021 de Wakit Tamma illustre le refus du droit à la marche pacifique, pour ceux qui ne marchent pas pour soutenir le CMT. Nous saluons à cet effet le communiqué publié le 5 octobre 2021 sur le compte Twitter de l’UE Tchad, conjointement par l’ambassade de l’Union européenne, les ambassades de quatre pays de l’UE, celle du Royaume Uni et de celle des Etats-Unis, exprimant leurs préoccupations à cause du nombre élevé des blessés, et appelant à une large participation au dialogue national inclusif, et au rejet de toute forme de violence.



Après des décennies de gabegie, de népotisme, de clanisme et d’injustice, le peuple tchadien ne veut plus de cette démocratie de façade et n’acceptera plus les tripatouillages électoraux. Le dialogue tel que voulu par le CMT que l’on se prépare à servir par la force aux Tchadiens ne sera inclusif que de nom, et certainement sans effet, puisque non souverain. Ce qui se dessine est un remake des foras sans lendemain de 2018 et 2020.

Le GRA-Appel du 1er juin lance un appel pressant à tout le Peuple tchadien, à toutes ses forces vives, ainsi qu’à tous les amis du Tchad pour se mobiliser et imposer la tenue d’un véritable dialogue national inclusif aboutissant aux décisions exécutoires sur les points ci-après :

1. Révision de la Charte de transition comme recommandée également par l’UA et la Communauté internationale ;

2. Refondation de l’Etat tchadien pour garantir aux populations entre autres un plus grand accès équitable aux services sociaux de base ;

3. Mise en place de nouveaux organes consensuels de transition (Parlement, Gouvernement, CMT) ; 4. Élaboration et adoption des orientations pour le projet de Constitution ;

5. Élaboration et adoption des orientations pour un programme de transition comprenant l’organisation des consultations électorales, pour l’adoption de la Constitution et pour le choix des principaux dirigeants du pays.



Le Bureau du Groupe de Réflexion et d’Action pour l’Appel du 1er juin 2021 »





