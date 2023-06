Tchad : le Gouverneur du Moyen-Chari met en avant les promesses du président lors de sa visite à Sarh

En ouverture de son discours, le gouverneur a exprimé sa gratitude envers la population de la province du Moyen-Chari qui s'est mobilisée en grand nombre pour accueillir le Président de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno. Selon lui, cette visite a été très bénéfique pour la province, avec des retombées économiques importantes dans les différents marchés et des promesses du Président de Transition.



Ousmane Brahim Djouma affirme être convaincu que ces promesses seront tenues, notamment en ce qui concerne le bitumage de la route Sarh/Guelendingue, la réhabilitation de la maison de la Culture Ngarta Tombalbaye, la construction d'une centrale solaire de 5 mégawatts et le soutien à la Nouvelle Société Textile du Tchad pour assurer son bon fonctionnement.



Concernant le conflit entre éleveurs et agriculteurs, le gouverneur a souligné que les solutions ne se trouvent pas à N'Djamena, mais bien dans la province du Moyen-Chari. Il estime qu'en renforçant les effectifs et en fournissant des moyens de transport, notamment des véhicules, au personnel de sécurité, il sera possible d'intervenir rapidement dans les villages et les zones pastorales afin de prévenir les conflits dans la province.