Tchad : le Guera face à plusieurs difficultés dans la lutte contre la Covid-19

Le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbainodoum Ngartelbaye, a retracé mardi les difficultés rencontrées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.



Il a évoqué le non respect de l’application des mesures barrières par la population ; le manque de formation des agents des districts de : Bitkine, Baro et Mongo ; la réticence de la population à adhérer au dépistage ; le manque des moyens pour la prise en charge des cas mis en quarantaine et isolés ; et le manque des ressources pour la prise en charge des secouristes, agents de sécurité et les personnels de santé.



Le gouverneur a déploré également le manque de ressources pour superviser les départements ; le manque des moyens pour rendre efficace la force mixte ; et la non opérationnalité du site délocalisé de prise en charge de la Covid-19.



À ce jour, la province du Guéra compte 14 cas de Covid-19.