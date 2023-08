Tchad : le Guera mobilise les acteurs locaux pour l'opérationnalisation de l'initiative "Main dans la Main"

Djerembete Dingayo, secrétaire général de la province du Guera, a inauguré ce vendredi 4 août un atelier provincial d'information, de sensibilisation et de formation dans le cadre du projet d'appui à l'opérationnalisation de l'initiative "Main dans la Main" au Tchad.



L'événement s'est déroulé dans la salle de formation du projet RePER à Mongo. L'objectif de cet atelier était d'informer, de sensibiliser et de former les acteurs des provinces sur le projet d'appui à l'opérationnalisation de l'initiative "Main dans la Main" au Tchad.



Les participants comprenaient des responsables d'associations locales, d'ONG et de la société civile venus du Batha, du Salamat et du Guera.