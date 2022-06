Tchad : le HCDH renforce la capacité des acteurs sur la protection des victimes et témoins

La directrice générale de la Planification, administration et communication du ministère de la femme, Mme Moudalbaye Apolline, représentant le ministre de la Femme, a tiré les rideaux ce 23 juin 2022, sur les travaux de l’atelier d’échanges avec les acteurs judiciaires (magistrats, avocats et officiers de la police judiciaire).



Durant trois jours d'échanges et de partage, diverses thématiques ont été abordées, qui entrent dans le cadre du renforcement des capacités de 33 acteurs judiciaires en provenance des provinces et ceux de Ndjamena, sur le thème : « protection des victimes et témoins des violations des droits de l’homme, y compris les violences basées sur le genre ».



Dans son mot de clôture, Mme Moudalbaye a exhorté les participants de mettre en exergue toutes les connaissances acquises durant les travaux. Pour elle, la protection des victimes et témoins par le pouvoir judiciaire, démontrera que le Tchad est un pays qui respecte les droits humains et les libertés fondamentales.



Le gouvernement du Tchad, en appui du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), sera disposé à apporter l’appui nécessaire pour faire de la bonne administration de la justice, une réalité au Tchad, a rassuré Mme Apolline Moudalbaye.