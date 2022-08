Tchad : le HCNDH forme des enquêteurs des droits de l'Homme sur la légalité des détentions

L'objectif de cette formation est de présenter et former les participants à la méthodologie de réalisation du projet de cartographie des cas des violations des droits de l'Homme et libertés fondamentales au Tchad, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2021.



L'atelier vise spécifiquement à renforcer la compréhension commune des concepts clés et principes en matière d'enquête des droits de l'Homme ; de partager les informations et renforcer les connaissances sur la méthodologie et les outils de travail ; de présenter et échanger sur les principes et aspects clés de la méthodologie de la cartographie : incidents à enquêter, critères de gravité et typologie des violations à enquêter ; de présenter les principaux outils de la méthodologie (plate-forme base de données de collectes des informations guide de méthodologie et fiche d'entretiens,...)



Mongadji Chabi Olawole Hubert, chef du bureau par intérim du HCND au Tchad, souligne que le HCDH au Tchad appuie le ministère de la Justice, en vue de la vérification des cas de détentions illégales et arbitraires, dans le cadre de la mise en œuvre du projet conjoint d'appui à une transition politique et institutionnelle inclusive et apaisée, financé par le fonds de consolidation de la paix des Nations Unies.



Le représentant du chef du bureau par intérim du HCND au Tchad exhorte les participants à s'investir activement durant les travaux de cette formation afin qu'au terme de la formation, ils disposer des connaissances et habilités nécessaires.



Pour le secrétaire général du ministère de la Justice, chargé des droits humains, Mahamat Saleh Ben Biang, le corps judiciaire fait face aux problèmes de sous-effectif, de sécurité physique même du personnel judiciaire et de moyens pour exercer la fonction en toute indépendantce.