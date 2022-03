Tchad : le Kanem met à l'honneur les femmes pour le 8 mars

​Les festivités ont débuté avec un défilé des élèves, étudiantes et organisations féminines de la province. "Oui à la sécurité, oui à la paix, oui au dialogue, non au mercenariat de nos maris, non au départ pour l'orpaillage de nos enfants, oui au vivre ensemble, oui à la cohabitation pacifique", ont scandé les femmes.



Plusieurs cadeaux et une attestation de reconnaissance ont été donnés au gouverneur par les femmes et filles de la province du Kanem.



La présidente du comité d'organisation Zeneba David a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. Des motions de recommandation, des motions de soutien au CMT et une motion de remerciement ont été lues.



Prenant la parole, le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, a souhaité une bonne et heureuse fête à toutes les femmes et filles de la province du Kanem.